الصحة السعودية للحجاج: التزموا باستخدام المظلات وشرب السوائل

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر، كاشفاً عن استقبال عدة حالات لحجاج تعرضوا للإجهاد الحراري أو الصدمة الحرارية.

وقال محمد العبد العالي في مقابلة مع "العربية"، "هناك تنبيهات من الأرصاد الجوية وتحذيرات صحية تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى الإصابة بالصدمات الحرارية"، مبيناً أن الحذر والوقاية منها أمر عالي الأهمية.

"استقبلنا عدة حالات لحجاج تعرضوا للإجهاد الحراري"... الصحة السعودية لـ #العربية: نطلب من الحجاج الالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس#العربية_في_الحج #السعودية pic.twitter.com/MmjDVIjRuJ — العربية (@AlArabiya) June 27, 2023

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وتابع "الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد من فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري بسبب الحركة والحر".

كما قال متحدث وزارة الصحة "إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة هناك الأشعة المنبعثة من الشمس وتسجل مستويات عالية وشديدة تصل إلى 12 بينما المستوى الطبيعي يبلغ 3 بحسب منظمة الصحة العالمية".

كذلك أضاف "مستوى الأشعة المنبعثة عن الشمس يبلغ أربعة أضعاف المعدلات الطبيعية، وبالتالي يجب استخدام المظلات وتناول الكثير من السوائل وأخذ الراحة بين الحين والآخر".

إلى ذلك، بين العبد العالي أنه بين الساعة 10 إلى الساعة 4 هذه ذروة الحرارة وبالتالي يجب الوقاية من أشعة الشمس.

وأوضح العبد العالي أنه في مشعر عرفة تم استقبال 13 حالة من الإجهاد الحراري، منهم 3 يعانون من الصدمة الحرارية، مبيناً أن الصدمة الحرارية مرض مقلق وطارئ قد يودي بالحياة.

صعيد عرفات

هذا وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن، الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من كل أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.