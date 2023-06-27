حجاج بيت الله الحرام يستعدون للركن الأعظم بالتفويج من مشعر منى إلى عرفات

بدأت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام للصعود إلى صعيد عرفات، إيذانا ببدء الركن الأعظم لأول موسمِ حج بأعدادٍ مليونية منذ العام ألفين وتسعة عشر.

موسم حج ضخم رافقته إجراءاتٌ غير مسبوقة، أهمها زيادةُ عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحجاج الخارج، والتوسعُ بمنح التأشيرة الإلكترونية.

مراسل #العربية سلطان السلمي: انسيابية كبيرة في الطرق إلى #مشعر_عرفة.. وتصعيد أكثر من 500 ألف حاج حتى الآن pic.twitter.com/aFnAA4x7MC — العربية (@AlArabiya) June 26, 2023

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وتشاركُ مؤسسةُ البريد السعودي (سُبل) في موسم الحج هذا العام، عبر تقديم العديد من الخدمات النوعية، التي تساهم في تسهيل وصول الطرود داخلَ المشاعر المقدسة، وخدمةِ أكثر من مئةٍ وواحدٍ وعشرين جهة حكومية.

ودشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عربة برمائية قادرة على الوصول إلى التضاريس الوعرة التي يصعب الوصولُ إليها عبر مركبات الإسعاف التقليدية وذلك بهدف إنقاذ وإسعاف الحجاج في المشاعر.

مراسل #العربية حسن الطالعي: تفويج الحجاج من #مشعر_منى يجري بسلاسة.. ونقل نحو 110 ألف حاج إلى #عرفات حتى التاسعة صباحا pic.twitter.com/M8VwWLv0ev — العربية (@AlArabiya) June 26, 2023

ووصلت نسبة الخيام المطوّرة بمشعر منى الى عشرينَ في المئةِ والتي تعمل عليها شركة ُ كِدانة المطوّر الرئيسيُ للمشاعر المقدّسة، وتُعَدّ الخيام المطوّرة نقطةَ تحوّل في منظومة إسكان الحجاج بالمشاعر المقدسة، حيث استُبدلت أروقة ُالخيام السابقة بحوائطَ اسمنتية، وتحوّلت الاسقُف الى ديكورات وإضاءاتٍ عصرية، إضافة الى أجهزة التكييف الحديثة، ورفع ِ مستوى الأمن والسلامة.