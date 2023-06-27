السعودية: عدد حجاج هذا العام 1.8 مليون حاج.. من 150 دولة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحجاج بلغ مليونا و845 ألفا و45 شخصا، من أكثر من 150 دولة.

كما كشف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم، عن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، واكتمال وصولهم في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، حيث وصلت نسبة الامتثال في عملية التفويج إلى 98%.

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وأكد الوزير الربيعة على الاستعدادات المبكرة لحج هذا العام، عبر إنشاء مركز لإدارة كل المهام والمشاريع بالتكاملية والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية، فقال: نحن نرى هذا العام خطة التوفيج والتصعيد تمت بكل يسر وسهولة، والتي ظهرت نتائجها منذ وقت مبكر.

"عدد حجاج هذا العام تجاوز 1,8 مليون حاج"..وزير الحج السعودي: نحو 40 قطاعا حكوميا تعمل لتقديم الخدمات للحجاج

#العربية

#العربية_في_الحج pic.twitter.com/zFUKEt9QUm — العربية (@AlArabiya) June 27, 2023

البطاقة الذكية

وفيما يتعلق باستخدام التقنيات الذكية، فقد قمنا بتطوير وتوسعة خدمات البطاقة الذكية للحاج، والتي يستطيع الحجاج عن طريقها الوصول إلى مواقعهم داخل المشاعر، كما تم التعاون مع الشركات المختصة في الخرائط لضمان عكس مواقع الحملات على الأنظمة الإلكترونية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت أن عدد إحصاءات الحجاج القادمين من خارج السعودية والقادمين من الدول العربية بلغ (346,214) بنسبة (21 ٪)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم (1,056,317) بنسبة (63.5 ٪)، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية (221,863) بنسبة (13.4 ٪)، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (36,521) بنسبة (2.1٪).

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1,593,271) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,813) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.831) حاجًّا.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى (242,272) حاجًّا وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.