اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شاهزاده محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يشيد بنجاح مساعي التهدئة في روسيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

بوتين يقر: الدولة مولت فاغنر ودعمتها بمليار دولار العرب والعالم بوتين يقر: الدولة مولت فاغنر ودعمتها بمليار دولار

وعبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال، عن ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا، وتمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها بالأمن والاستقرار.

مادة اعلانية

من جهته، أعرب الرئيس الروسي عن الشكر لولي العهد على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها.

بالتزامن، أكد الكرملين في بيان، أن ولي العهد السعودي عبر عن دعمه للرئيس الروسي فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو الجاري.

كما أضاف البيان أن بوتين والأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلال محادثة هاتفية تطوير التعاون الروسي السعودي.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الكرملين، قدم بوتين "التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والشعب السعودي بأكمله".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يثير انتقال فاغنر وقائدها يفغيني بريغوجين إلى بيلا روسيا مخاوف الأوروبيين؟ لماذا يثير انتقال فاغنر وقائدها يفغيني بريغوجين إلى بيلا روسيا مخاوف الأوروبيين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط