ولي العهد السعودي يشيد بنجاح مساعي التهدئة في روسيا

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال، عن ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا، وتمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها بالأمن والاستقرار.

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من جهته، أعرب الرئيس الروسي عن الشكر لولي العهد على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها.

بالتزامن، أكد الكرملين في بيان، أن ولي العهد السعودي عبر عن دعمه للرئيس الروسي فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو الجاري.

كما أضاف البيان أن بوتين والأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلال محادثة هاتفية تطوير التعاون الروسي السعودي.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الكرملين، قدم بوتين "التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والشعب السعودي بأكمله".