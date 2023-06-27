ابتسامة الحجاج عبر فرحة نسك وتحقق الأمنيات

رسمت مشاهد الابتسامات وعلامات الرضا التي بدت على محيا الحجاج بعد الوقوف في مشعر عرفات، وسط المصافحات المتبادلة، والتهاني بأداء الحج الأعظم، معبرين عن سعادتهم وسرورهم بما تلقوه من مستوى راق من الخدمات التي تسابقت عليها كافة الجهات الحكومية العاملة في الحج.
وثمن ضيوف الرحمن الاهتمام الكبير الذي وجدوه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والسهر على راحتهم ومساعدتهم في كل كبيرة وصغيرة، داعين الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يمتعه بالصحة والعافية.
وأظهرت العديد من الصور التي التقطتها "العربية.نت" فرحة وبهجة ضيوف الرحمن من على صعيد عرفات، شاكرين الله بأن وفقهم لأداء فريضة الركن الخامس بكل سهولة ويسر، رافعين أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير أن يفيض على هذه البلاد مزيدا من الرخاء والأمن والأمان والازدهار في ضوء ما وجدوه من ترتيبات محكمة وطاقات متوفرة.
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