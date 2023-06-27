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ابتسامة حاج .. تصوير وائل الحكمي
ابتسامة حاج .. تصوير وائل الحكمي
موسم الحج

ابتسامة الحجاج عبر فرحة نسك وتحقق الأمنيات

العربية.نت – حامد القرشي
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رسمت مشاهد الابتسامات وعلامات الرضا التي بدت على محيا الحجاج بعد الوقوف في مشعر عرفات، وسط المصافحات المتبادلة، والتهاني بأداء الحج الأعظم، معبرين عن سعادتهم وسرورهم بما تلقوه من مستوى راق من الخدمات التي تسابقت عليها كافة الجهات الحكومية العاملة في الحج.

وثمن ضيوف الرحمن الاهتمام الكبير الذي وجدوه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والسهر على راحتهم ومساعدتهم في كل كبيرة وصغيرة، داعين الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يمتعه بالصحة والعافية.

زوج وزوجته .. تصوير - وائل الحكمي
من 4
  • زوج وزوجته .. تصوير - وائل الحكمي
  • اب وطفله .. تصوير - وائل الحكمي
  • ام وطفلها .. تصوير - وائل الحكمي
  • اب وابنه .. تصوير - وائل الحكمي
(4 صور)
زوج وزوجته .. تصوير - وائل الحكمي
زوج وزوجته .. تصوير - وائل الحكمي
اب وطفله .. تصوير - وائل الحكمي
اب وطفله .. تصوير - وائل الحكمي
ام وطفلها .. تصوير - وائل الحكمي
ام وطفلها .. تصوير - وائل الحكمي
اب وابنه .. تصوير - وائل الحكمي
اب وابنه .. تصوير - وائل الحكمي
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وأظهرت العديد من الصور التي التقطتها "العربية.نت" فرحة وبهجة ضيوف الرحمن من على صعيد عرفات، شاكرين الله بأن وفقهم لأداء فريضة الركن الخامس بكل سهولة ويسر، رافعين أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير أن يفيض على هذه البلاد مزيدا من الرخاء والأمن والأمان والازدهار في ضوء ما وجدوه من ترتيبات محكمة وطاقات متوفرة.

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