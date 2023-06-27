الأطفال يرسمون أجواء من البهجة مرافقين ذويهم في مشعر عرفات

جسدت مشاهد عبر طرقات مشعر عرفات، وبالقرب من مخيمات الحجاج، أطفالاً على العربات الصغيرة، وآخرين محمولين على أكتاف آبائهم، معبرين عن فرحتهم الغامرة بالرحلة الإيمانية.

حيث رافق الأطفال ذويهم إلى مشعر "عرفات" في مشاهد مليئة بالبهجة والفرح التي ظهرت على محياهم، ليشهدوا مع والديهم لحظات أداء مناسك الحج، ليرسم الصغار لوحات جميلة، حين توشحوا بالإحرام الأبيض، في الوقت الذي عبر فيه الأطفال عن فرحتهم، وأن مشاهد المناسك ستبقى عالقة في أذهانهم فترة طويلة وسيروونها لأصدقائهم في بلدانهم.

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الطفلة "نور" الناطقة بغير العربية، تمشي خلف والدها، لتردد بصوتها الصغير "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لبيك" لترسم لوحة الحج بعيونها البريئة، لتظل تلك اللحظات منقوشة في ذاكرتها.





نظرة حانية لطفل يحمله والده الحاج أطفال رسموا البراءة وسط عرفات مرافقة لذويها في عرفة