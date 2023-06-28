الحجاج يؤدون "طواف الإفاضة".. وسط انسيابية وتنظيم

بدأ الحجاج بطواف الإفاضة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.
وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.
يذكر أن استقبال السعودية لحجاج بيت الله الحرام بهذا العدد يمثل إنجازًا مهماً، نظراً إلى ما شهده العالم من تحديات على مختلف الأصعدة بسبب جائحة كورونا، حيث تعمل المملكة على زيادة العدد تدريجيًا خلال الاعوام الأربعة المقبلة.
في حين سخرت المملكة إمكاناتها وخبراتها المتراكمة في إدارة الحشود لأن يكون موسم الحج مثالاً يحتذى في ضبط الأمن وأداء الفريضة في أجواء آمنة ومستقرة والعمل على كل ما يضمن أمن الحج وسلامة الحجاج.
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