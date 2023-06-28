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إجمالي الحجاج لموسم 2023 يتجاوز 1.845 مليون حاج.. و عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة

الصحة السعودية: أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج

دبي - العربية.نت
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فيما بدأ الحجاج بطواف الإفاضة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة، أفادت وزارة الصحة السعودية، بأن طواقمها تعاملت مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد حذرت الحجاج من التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلاً.

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كما أوضحت الوزارة، أعراض الإجهاد الحراري، مشيرة إلى أنها تشمل الصداع والغثيان والدوخة والضعف والتهيج والعطش والتعرق الشديد وارتفاع حرارة الجسم وقلة إنتاج البول.

وطالبت الوزارة، ضيوف الرحمن اليوم عبر حسابها في "تويتر" بعدم الإجهاد والإكثار من شرب الماء البارد حال الإصابة وإزالة الملابس غير الضرورية بما فيها الأحذية والجوارب، وتبريد المصاب بالكمادات الباردة، والاتصال برقم بوزارة الصحة على الرقم 937.

والإجهاد الحراري مرض مقلق وطارئ قد يودي بالحياة، حذر منه المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق مطالباً ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.

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