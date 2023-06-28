الملك سلمان يهنئ الحجاج والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحجاج والمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 28, 2023

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة.

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وتابع: مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار... وكل عام وأنتم بخير.