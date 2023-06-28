اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يهنئ الحجاج والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى

الرياض - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحجاج والمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة.

مادة اعلانية

وتابع: مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار... وكل عام وأنتم بخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحد جديد لجيل الألفية.. 22% ارتفاعا في إصابات شباب المملكة المتحدة بالسرطان تحد جديد لجيل الألفية.. 22% ارتفاعا في إصابات شباب المملكة المتحدة بالسرطان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط