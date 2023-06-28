شاهد.. حاج بساق واحدة يدفع صديقه على كرسي متحرك

أثار مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تعاطفاً كبيراً من المتابعين، لحاج من ذوي الاحتياجات الخاصة يساعد شابا آخر على كرسي متحرك من أجل صعود جبل الرحمة في مشعر عرفات.
فقد انتشر الفيديو بشكل واسع وحظي بتعليقات من المتابعين عبروا فيها عن مشاعر المحبة والإعجاب بالتكافل الذي أظهره الحاج رغم أنه يضع قدماً اصطناعية إلا أنه أبى أن يساعد صديقه على الكرسي المتحرك.
مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقا آخر في الصعود إلى #جبل_الرحمة في مشعر #عرفات #العربية_في_الحج— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023
عبر:
@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/4FuLesaFII
وبدأ الحجّاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسّم يُجسّد غواية الشيطان.
بعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.
1.8 مليون حاج
وأعلنت السلطات السعوديّة الثلاثاء مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.
-
تسريب صوتي لترمب يكشف احتفاظه بوثيقة سريةتسريب صوتي لترمب يكشف احتفاظه بوثيقة سرية تتضمن خططا للبنتاغون لضرب إيران..هل قضى التسريب على تبريرات ترمب السابقة للاحتفاظ بالوثائق السرية؟ بانوراما
-
البرهان يدعو كل من يستطع حمل السلاح لمواجهة التمرد.. ويعلن هدنةفي كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على أن بلاده تتعرض لمؤامرة تستهدف تمزيق نسيجها.وطالب قائد الجيش ... العرب والعالم
-
عقوبات أميركية على شركات ذهب غير مشروعة تمول "فاغنر"لا تزال تطورات السبت الماضي، حين قرر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إطلاق تمرد عسكري في روسيا، مستمرة.فقد أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، فرض ... العرب والعالم