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شاهد.. حاج بساق واحدة يدفع صديقه على كرسي متحرك

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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أثار مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تعاطفاً كبيراً من المتابعين، لحاج من ذوي الاحتياجات الخاصة يساعد شابا آخر على كرسي متحرك من أجل صعود جبل الرحمة في مشعر عرفات.

فقد انتشر الفيديو بشكل واسع وحظي بتعليقات من المتابعين عبروا فيها عن مشاعر المحبة والإعجاب بالتكافل الذي أظهره الحاج رغم أنه يضع قدماً اصطناعية إلا أنه أبى أن يساعد صديقه على الكرسي المتحرك.

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وبدأ الحجّاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسّم يُجسّد غواية الشيطان.

بعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

1.8 مليون حاج

وأعلنت السلطات السعوديّة الثلاثاء مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.

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