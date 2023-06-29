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قوات من الأمن السعودي الشرطة السعودية - جديدة
قوات من الأمن السعودي (أرشيفية)

تبادل إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بجدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شرطة مكة المكرمة الأربعاء، توقيف شخص يستقل سيارة قرب القنصلية الأميركية بجدة حاملاً سلاحا ناريا.

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وأضافت في بيان، أن الجهات الأمنية تحركت وتبادلت النار مع حامل السلاح ما أدى إلى مقتله.

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التحقيقات مستمرة

كما تابعت أن أحد العاملين في الحراسات الخاصة من الجنسية النيبالية قد تعرّض إلى إصابة أدت لوفاته.

ولفتت إلى أن الحادث وقع عند الساعة 45 : 6 من مساء الأربعاء.

إلى ذلك، أكدت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع قرب القنصلية الأميركية بجدة.

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