تبادل إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بجدة

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أعلنت شرطة مكة المكرمة الأربعاء، توقيف شخص يستقل سيارة قرب القنصلية الأميركية بجدة حاملاً سلاحا ناريا.
وأضافت في بيان، أن الجهات الأمنية تحركت وتبادلت النار مع حامل السلاح ما أدى إلى مقتله.
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التحقيقات مستمرة
كما تابعت أن أحد العاملين في الحراسات الخاصة من الجنسية النيبالية قد تعرّض إلى إصابة أدت لوفاته.
ولفتت إلى أن الحادث وقع عند الساعة 45 : 6 من مساء الأربعاء.
إلى ذلك، أكدت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع قرب القنصلية الأميركية بجدة.
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