تصعيد أكثر من 71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق

أشرفت وزارة التجارة على تصعيد 71 مليونا و671 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الرحمن في مشعر منى أول أيام التشريق، تضمنت أكثر من 39 مليون عبوة ألبان وعصائر، وأكثر من 14 مليونا و319 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 667 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

وتراقب الوزارة تأمين سلاسل الإمداد التمويني للمساهمة في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، فيما تواصل فرقها الرقابية الميدانية الوقوف على منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج.

مادة اعلانية

بالإضافة إلى القيام بأدورها في الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمباسط في مشعر منى والمنطقة المركزية للمسجد الحرام للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.