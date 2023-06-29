زيادة مطردة في إصابات الحجاج بالإجهاد الحراري

تواصل وزارة الصحة السعودية تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام، بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

مروحية للهلال الأحمر السعودي تصل #منشأة_الجمرات لتنقل أحد الحجاج الذي أصيب بإعياء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في مشعر #منى

⁧#العربية_في_الحج pic.twitter.com/k8TTMnP4N3 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 29, 2023

وأوضحت "الصحة" أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم 1098 إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من "الصحة" منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

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هذا وبدأ الحجاج في مشعر منى، الخميس، أول أيام التشريق، حيث قاموا برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا يوم أمس برمي جمرة العقبة.

وتعمل الجهات المعنية على انسيابية حركة الحجّاج في جسر الجمرات، مع تطبيق خطط وتدابير وقائية مكثّفة لرمي الحجّاج للجمرات الثلاث بيسر وسهولة، كما تم تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيّماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المُعدّة مسبقاً.