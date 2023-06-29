سفير أميركا بالسعودية: نتواصل مع سلطات المملكة بشأن إطلاق نار قرب قنصلية جدة
شرطة منطقة مكة أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل مسلح وأحد حراس أمن القنصلية الأميركية في جدة
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قال سفير الولايات المتحدة في السعودية، مايكل راتني، اليوم الخميس، إن سفارته تتواصل مع سلطات المملكة بشأن التحقيق في إطلاق نار وقع قرب القنصلية الأميركية بجدة أمس.
وذكر راتني في بيان نشرته السفارة الأميركية في الرياض على تويتر: "تعمل سفارة الولايات المتحدة في الرياض والقنصلية العامة في جدة على تواصل دائم مع السلطات السعودية بشأن التحقيق في الحادث".
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وكانت شرطة منطقة مكة أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل مسلح وأحد حراس أمن القنصلية الأميركية في جدة إثر تبادل لإطلاق النار قرب مبنى القنصلية.
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