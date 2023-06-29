4 مستشفيات و16 مركز طوارئ في جسر الجمرات لخدمة الحجاج

تواصل المستشفيات والمراكز الصحية تقديم خدماتها العلاجية لضيوف الرحمن، ويضم مشعر منى أربع مستشفيات هي، الطوارئ، منى الجسر، منى الوادي ، ومنى الشارع الجديد، بطاقة سريرية بلغت أكثر من 560 سريراً، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية، و16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات.
وخصصت "الصحة" مركز اتصال الصحة 937 في موسم الحج خدمة ضيوف الرحمن من خلال الرد على الاستفسارات والاستشارات الصحية للحجاج، ومعالجة البلاغات والشكاوى.
وبينت أن المركز يقدم خدمة فريدة من نوعها، تتمثل في البحث عن المفقودين المنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير خدمة طبية، كما المركز على المعالجة الفورية لجميع البلاغات والشكاوى الواردة على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة وذلك من خلال خدمة البلاغات العاجلة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مجاني من خلال أطباء معتمدين من قبل الوزارة.
ويقدم المركز تلك الخدمات كافة بعدد من اللغات هي: الإنجليزية - الأوردو - الفرنسية - الإندونيسية - التركية - الفارسية، ويتم ذلك عبر قنواته المتعددة " الاتصال الهاتفي - منصة تويتر - البريد الإلكتروني - الواتساب " ، الذي يعمل عليه خلال 24 ساعة عدد من الإداريين، والاختصاصيين، والاستشاريين ، لتقديم الخدمات للمتصلين بشكل يومي.
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