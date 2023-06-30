مليون حاج يؤدون صلاة الجمعة في الحرمين بلا اختناقات

دخلت خطة رئاسة الحرمين لموسم الحج 1444 هجرية التشغيلية مسارها الثاني المحوري لمرحلة ما بعد أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج بيسر وسهولة، وسط منظومة عمل متكاملة وجودة أداء معياري عالمي، حيث نجحت الرئاسة في استقبال مليون مصل قدموا لأداء صلاة الجمعة اليوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدارة الحشود والتفويج للحجاج بانسيابية وبدون اختناقات، بالتنسيق مع المنظومة الأمنية والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.



وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عن نجاح خطط توافد الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع ثاني أيام التشريق، حيث توافد الحجاج لأداء طواف الوداع وفق أرقى الخدمات لهم، ووفق أعلى المعايير العالمية؛ فيما ساهم الرواق السعودي في مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، من خلال الخدمات التي تقوم بها الرئاسة في المسجد الحرام في زيادة المساحات المشغلة في المسجد الحرام وساحاته.

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رفع درجة الاستعداد

وأكد الرئيس العام أن خطة رئاسة الحرمين في مرحلتها الثانية تتمحور في استنفار جميع الفرق الميدانية بنسبة 100% لأداء مهامها ورفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، مستخدمة أفضل وأحدث التقنيات لخدمة الحرمين وقاصديهما وضبط خطة التفويج بانسيابية عالية، والحيلولة دون حدوث اختناقات، تنفيذاً للخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين تحت شعار "من الوصول إلى الحصول" التي تعد أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة.

وتابع الرئيس العام قائلًا: تم تسخير كامل طاقة التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها، وتوسعة الملك فهد بكامل أدوارها، وجميع ساحات المسجد الحرام للحجاج، مع تطبيق أعلى معايير الوقاية، وإعطاء أولوية قصوى لضمان انسيابية حركة الحشود وسهولتها ومنع الاختناقات والتدافعات.

أعداد مليونية

وشهد الحرم المكي توافد أعداد مليونية حجاج بيت الله الحرام منذ الصباح الباكر لهذا اليوم المبارك، لأداء صلاة الجمعة، حيث امتلأت أروقته وأدواره بالحجاج وامتدت صفوفه إلى الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، فيما امتلأت أسطح المسجد الحرام مع توافد مئات الآلاف من المتعجلين لأداء طواف الوداع.

وعقد الرئيس العام للمسجد الحرام سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة لتنفيذ الخطة الخاصة بإدارة الحشود والتفويج للقاصدين داخل المسجد الحرام، بالتنسيق مع المنظومة الأمنية لضمان انسيابية تدفق الحشود، وتم تجهيز (90) مصلى بكافة الخدمات اللازمة والضرورية تشمل الدور الأرضي، والأول، والثاني، وميزانين، والثاني ميزانين، والسطح، والساحات، وأجزاء من مباني الخدمات بطاقة استيعابية تصل إلى ما يقارب (600) ألف مصل.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (9000) عربة كهربائية وعادية لتكامل خدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال موسم حج عام 1444هـ وسط خطط ميدانية نوعية تراعي جودة خدمات التنقل وتلبية رغبات واحتياجات القاصدين من أنحاء العالم.