قصة متطوعات في الحج قدمن خدمات طبية لحاجة مسنة

هرع متطوعات سعوديات لمساعدة حاجة مسنة في مشعر منى، في مشهد تسابقت فيه المتطوعات لتقديم الخدمات الإسعافية للمسنة بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة أثناء توجهها لرمي الجمرات.

ولم تكتفِ المتطوعات بتقديم الإسعافات الأولية للحاجة، بل تمت مساعدتها في رمي الجمرات، في موقف إنساني سجلته المتطوعات ورصدته عدسة "العربية.نت"، وسط ذهول الحاجة المسنة التي ظلت طول طريقها لرمي الجمرات تدعو للمتطوعات بالتوفيق والنجاح وتسهيل أمرهم.

من جهته، يشارك أكثر من 2300 متطوع ومتطوعة تابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي في أعمال موسم الحج لعام ١٤٤٤هـ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمساهمة برفع مستوى الخدمات الإسعافية في كل من العاصمة المقدسة ومشعر منى وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة.

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ويعمل الفريق التطوعي على خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم عبر المنافذ البرية للمملكة حيث يعملون في المجال الصحي والإنساني و منتشرين في أماكن تواجد ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لتغطية كل تحركاتهم وتقديم جميع الخدمات الممكنة سواء على مستوى العمل الطبي الإسعافي أو الإنساني من خلال الإرشاد والمساعدة وتقديم يد العون لهم.

ويعمل المتطوعون والمتطوعات على مدار الساعة في أماكن الذروة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، من خلال فرق إسعافية وإنسانية موزعة على عدة نقاط من شأنها تغطية جميع المساحات المتواجد بها حجاج بيت الله الحرام.