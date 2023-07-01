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جهازية الجوازات لمغادرة الحجاج

الجوازات السعودية: جاهزون لمغادرة الحجاج

العربية.نت - نادية الفواز
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أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم الحج في مختلف منافذ المملكة الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة، وتقديم جميع الخدمات لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

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وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أكد أهمية التقنيات المتقدمة في مساندة قوات الأمن في أداء مهامها خلال الحج، منوهاً بما تم تحقيقه من تطور في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حج هذا العام، ما انعكس على الارتقاء بجودة الأداء الميداني.

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