اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حاج يجمع الهدايا من مكة
موسم الحج

الحجاج المغادرون يتسابقون على شراء الهدايا من مكة

العربية.نت – حامد القرشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجلت أسواق مكة المكرمة الزاخرة بالكثير من السلع والهدايا والبضائع خلال موسم الحج نشاطاً ملحوظاً، وتقاطر حجاج بيت الله الحرام على محلات بيع الهدايا، نظير حرصهم على تخليد رحلتهم المباركة للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بشراء ما يستطيعون حمله من هدايا لأقاربهم وأحبابهم في بلدانهم.

وتحمل هدية الحاج أو الحاجة في مضمونها معاني كبيرة، بخلاف قيمتها بوصفها تأتي من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تتضمن هدايا الحجاج الإكسسوارات وألعاب الأطفال والأقمشة والعطور وسجادات الصلاة ومجسمات الحرمين والسبح، وكذلك التمور والتحف التي تحمل صوراً للكعبة والمسجد الحرام، وغيرها من البضائع والسلع والهدايا التذكارية لذويهم وأصدقائهم في بلدانهم ومدنهم.

هدايا مكة
هدايا مكة
مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو: بقاء أفراد فاغنر في إفريقيا رهن بقرار الدول الخاضنة موسكو: بقاء أفراد فاغنر في إفريقيا رهن بقرار الدول الخاضنة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط