اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الحجاج يغادرون منى
موسم الحج

بعد 120 ساعة.. الحجاج حزموا حقائبهم و"منى" تنام مبكراً

العربية.نت – حامد القرشي        تصوير – وائل الحكمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بنظرات أخيرة على مشعر منى المقدس، ذرف حجاج بيت الله الحرام حال مغادرتهم المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وعلى جنباتها دموع الفرح، بعد أن تحققت أمنيتهم بأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

واستيقظ صباح اليوم مشعر "منى" على كلمة وداعاً "منى" العبارة التي رددها حجاج بيت الله الحرام، وهم يغادرونها، بعد أن أتموا مناسك الحج، وتمكنوا في هدوء من رمي الجمرات في آخر أيام التشريق.

مغادرة الحجاج لمشعر منى
مغادرة الحجاج لمشعر منى
مادة اعلانية

شوارع "منى" وأزقتها المتفرقة وخيامها البيضاء، لم تعد تلك الخيام التي التحف تحت ظلالها ملايين الحجاج، بعد أن جمعتهم روحانية المكان والزمان، وتآلف المسلم مع المسلم من شتى بقاع الأرض، في مكان لم يفرق بين أبيض وأسود ولا عربي وعجمي، واليوم بدت خالية اليوم من ضيوف الرحمن، ويبقى أعداد من عمال النظافة والصيانة وعمال شركات الحجاج والطوافة الذين يشروعون في ترتيب مستلزماتهم بعد أن غادرها أهلها من ضيوف الرحمن.

فبعد 120 ساعة عاشتها مدينة الأيام البيضاء "منى" ستطفئ اليوم أنوارها، وتخلد في نوم عميق بعد أيام من الحركة الدؤوبة على مدار الساعة وملئت سماؤها بالضوء والنور.

مشعر منى
مشعر منى
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو: بقاء أفراد فاغنر في إفريقيا رهن بقرار الدول الخاضنة موسكو: بقاء أفراد فاغنر في إفريقيا رهن بقرار الدول الخاضنة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط