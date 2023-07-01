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فيديو يظهر مواطناً يصدم ويضرب عاملين بالباحة.. والداخلية تقبض عليه

يجري القبض على مَنْ نشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

العربية.نت - نادية الفواز
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قبضت شرطة منطقة الباحة في السعودية على مواطن، لصدمه شخصًا واعتدائه على آخر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، ويجري القبض على من نشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

هذا وقد وثق مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انقلاب مركبة من نوع "ونيت هايلوكس"، أثناء التفحيط.

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وأوضح المقطع قائد المركبة وهو يمارس التفحيط، ويسير بأقصى سرعة، وفجأة فقد السيطرة على المركبة، الأمر الذي تسبب في انقلابها عدة مرات.

وأبان المقطع، السيارة وهي تنقلب بشكل عنيف، وتتحول إلى أجزاء متناثرة تتطاير في الهواء في غمضة عين، فيما أثار الحادث ذهول المتفرجين بسبب بشاعته.

وذكر أحد المغردين أن الحادث وقع اليوم، فيما أشار آخر إلى أن سائق المركبة تسبب بدهس أحد المتجمهرين.

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