رفع 92 ألف طن نفايات من "المشاعر" خلال موسم الحج

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ خطتها التشغيلية لأعمال النظافة بالمشاعر المقدسة لمرحلة ما بعد موسم الحج، بتخصيص 14 ألف عامل وسائق ومراقب ومشرف لأعمال النظافة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة مكة المكرمة أسامة زيتوني، أن إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى يوم أمس (الجمعة)، بلغ أكثر من 92.5 ألف طن، بخلاف النفايات المخزنة في الصناديق الكهربائية الضاغطة والمخازن الأرضية، حيث كانت الأمانة قد عمدت إلى توفير منظومة تخزين مؤقتة للنفايات.

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وأضاف أنه تم توفير 1.1 ألف صندوق ضاغط للنفايات، يستوعب من خلاله الصندوق الواحد حوالي 8 أطنان، إضافة إلى أكثر من 100 مخزن أرضي بطاقة استيعابية 25 طناً للمخزن الواحد، إضافة إلى تشغيل 6 محطات تنظيف انتقالية متاخمة للمشاعر، وتوزيع 9 شاحنات نظافة ضاغطة لدعم منظومة أعمال النظافة العامة خلال الحج.

وأوضح أن 7.2 ألف عامل تم تخصيصهم للعمل بالمشاعر، كما تم توفير حوالي 950 معدة وآلية مختلفة الأحجام والاستخدامات، تم تخصيص 438 منها للمشاعر المقدسة، مؤكدًا أن هذه المرحلة اعتمدت على استمرارية العمل حتى نهاية شهر ذي الحجة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم تقسيم مناطق العمل في هذه المرحلة إلى عدة قطاعات لتسهيل عملية تنفيذ الخدمات، مثل منطقة الجمرات، وجنوب مزدلفة، وشمالها، والمشعر الحرام، ومركز صدقي، والساحة الجنوبية، والبيعة، والساحة الشمالية، والخيف، والضيافة، وغيرها.