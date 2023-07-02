قطار المشاعر ينقل أكثر من مليوني راكب خلال موسم الحج

أحصت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، أعداد من تم نقلهم من خلال 2208 رحلات "ترددية" بين محطات "منى، وعرفات، ومزدلفة"، بأكثر من 2.13 مليون راكب.
وجرى نقل هذا العدد الكبير من الحجاج خلال أيام التشغيل الفعلي للقطار، وهي سبعة أيام بدءاً من اليوم السابع من شهر ذي الحجة، وصولاً إلى نهاية اليوم الثالث عشر "آخر أيام التشريق".
وشهدت الحركة الأولى للقطار في اليوم السابع من ذي الحجة نقل ما يقرب من ألف شخص، وجرى تصعيد أكثر من 298.7 ألف حاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وفق الخطط الخاصة بالقطار، وتلا ذلك نقل 297 ألف حاج خلال نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة.
وخلال الإفاضة من مزدلفة إلى مشعر منى نقل قطار المشاعر ما يزيد على 396 ألف حاج، أما أيام التشريق الثلاثة فتجاوز عدد من انتقلوا عبر محطات مزدلفة ومنى وعرفات إلى محطة الجمرات أكثر من 1.12 مليون راكب.
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