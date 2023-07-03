صاعقة رعدية تقتل 3 شبان جنوب السعودية

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر تعرُّضهم لصواعق رعدية، كانوا يسيرون سوياً في موقعٍ واحدٍ بأحد المسارحة بمنطقة جازان، خلال الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد، وتزامنت مع صواعق رعدية كثيفة في العديد من المحافظات، سالت على إثرها الأودية السيول.
وفاة 3 أشخاص جرّاء صاعقة رعدية بمحافظة #أحد_المسارحة في #جازان pic.twitter.com/Rhb17mFzzi— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 3, 2023
هذا، وقد شهدت العديد من الأحياء في منطقة جازان خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار غزيرة، في الوقت الذي حذرت فيه مديرية الدفاع المدني من مخاطر الأمطار والصواعق الرعدية، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات.
من جهته توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ قد تمتد إلى منطقة الباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاءٍ من منطقة نجران.
-
السعودية تدين بشدة حادثة حرق المصحف وتستدعي سفيرة السويداستدعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الاثنين، سفيرة مملكة السويد لدى الرياض، وأبلغتها برفضها القاطع قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من ... السعودية
-
الأول في 2023.. القمر العملاق يضيء سماء السعوديةيرصد، اليوم الاثنين، القمر العملاق بسماء السعودية والوطن العربي، حيث سيكون أقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر ... السعودية
-
السعودية الأولى عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعيتطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي السعودية