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(تعبيرية)

السعودية: رفع العلاقات بين مصر وتركيا ينعكس إيجابا على المنطقة

وزارة الخارجية السعودية تعلن عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

العربية.نت
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أعربت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء.

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وأشادت وزارة الخارجية السعودية بهذه الخطوة "التي ستنعكس إيجاباً في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وفي وقت سابق من الثلاثاء كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن القاهرة وأنقرة سترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما لمستوى السفراء.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين كسفير لها في القاهرة.

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