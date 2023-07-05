اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جامعة الأمير نورة

السعودية: مهرجان لـ"موسيقى الأفلام" بجامعة الأميرة نورة

ويقدم المهرجان أفلاماً شهيرة مثل "Game On!، Harry Potter، وStar Wars"

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تشهد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مدار 8 أيام، مهرجان "الرياض لموسيقى الأفلام"، في حدثٍ استثنائي، يجمع بين أشهر الأفلام، والأوركسترا الحية، وتجربة الحواس المتعددة، التي ستنقل الجماهير لأجواء الأفلام المعروضة.

ومن المقرر أن يستضيف المسرح الأحمر بالجامعة، في الفترة ما بين 7 و14 يوليو؛ هذا الحدث الفريد، وذلك في خطوة لتفعيل الأنشطة الفنية، التي تعزز من الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة.

آل الشيخ: تطوير ملعبي جامعة الإمام وجامعة الأميرة نورة رياضة سعودية آل الشيخ: تطوير ملعبي جامعة الإمام وجامعة الأميرة نورة
مادة اعلانية

ويمكن للحضور مشاهدة الأفلام الشهيرة المعروضة باللغة الإنجليزية مع ترجمة باللغة العربية، يصاحبها أوركسترا حية، لخلق حالة من الاندماج الفريد بين الصور المرئية والموسيقى الحية، في أجواء غامرة وعاطفية، تجعل الأفلام تنبض بالحياة في تجربة غير مسبوقة.

ويقدم المهرجان أفلاماً شهيرة مثل "Game On!، Harry Potter، وStar Wars"، وستُقدم عروضا مبكرة تقام في 2:30 ظهراً، فيما تبدأ العروض المسائية الساعة 7:30 مساء؛ ما يتيح للجمهور فرصاً متعددة لتجربة هذا الحدث السينمائي الاستثنائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا مع اقتراب الملء الرابع لسد النهضة تصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا مع اقتراب الملء الرابع لسد النهضة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط