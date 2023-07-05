السعودية: مهرجان لـ"موسيقى الأفلام" بجامعة الأميرة نورة

تشهد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مدار 8 أيام، مهرجان "الرياض لموسيقى الأفلام"، في حدثٍ استثنائي، يجمع بين أشهر الأفلام، والأوركسترا الحية، وتجربة الحواس المتعددة، التي ستنقل الجماهير لأجواء الأفلام المعروضة.

ومن المقرر أن يستضيف المسرح الأحمر بالجامعة، في الفترة ما بين 7 و14 يوليو؛ هذا الحدث الفريد، وذلك في خطوة لتفعيل الأنشطة الفنية، التي تعزز من الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة.

مادة اعلانية

ويمكن للحضور مشاهدة الأفلام الشهيرة المعروضة باللغة الإنجليزية مع ترجمة باللغة العربية، يصاحبها أوركسترا حية، لخلق حالة من الاندماج الفريد بين الصور المرئية والموسيقى الحية، في أجواء غامرة وعاطفية، تجعل الأفلام تنبض بالحياة في تجربة غير مسبوقة.

ويقدم المهرجان أفلاماً شهيرة مثل "Game On!، Harry Potter، وStar Wars"، وستُقدم عروضا مبكرة تقام في 2:30 ظهراً، فيما تبدأ العروض المسائية الساعة 7:30 مساء؛ ما يتيح للجمهور فرصاً متعددة لتجربة هذا الحدث السينمائي الاستثنائي.