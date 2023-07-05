الصحة السعودية تعلن التخصصات المستهدفة للابتعاث.. وهذه شروطها

كشفت وزارة الصحة السعودية عن التخصصات الصحية المستهدفة في المرحلة الثانية لخطة الابتعاث الخارجي لعام 2023، وعددها 104، وتشمل 52 تخصصاً للأطباء، و8 لطب الأسنان، و36 مقعداً للكوادر الصحية من غير الأطباء، و8 للكوادر غير الصحية، وتمثلت أبرز التخصصات المستهدفة لفئة الأطباء في تخدير جراحة القلب المفتوح، جراحة القلب، أمراض الكلى لدى الكبار، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، علم الأمراض الإكلينيكي، عناية مركزة لحديثي الولادة والكبار، جراحة العظام، القسطرة القلبية الكهربائية.

واشتملت تخصصات طب الأسنان في جراحة الفم والوجه والفكين، طب وأمراض الفم، علاج عصب وجذور الأسنان، طب أسنان الأطفال، أمراض وجراحة اللثة، إصلاح الأسنان، تقويم الأسنان، الاستعاضة السنية.

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أما مقاعد الكوادر الصحية اشتملت على التجسير في تخصص تمريض عام، وماجستير في بقية التخصصات والتي يتمثل أبرزها في تمريض نساء وولادة، تمريض الصحة النفسية، تمريض الأورام، علم الأنسجة، علم الأمراض الإكلينيكي، علم المناعة الإكلينيكي، الصيدلة "دكتور صيدلي وزمالة بمعدل 10 مقاعد"، إدارة الطوارئ والكوارث.

فيما تركزت المقاعد للكوادر غير الصحية في دراسة الماجستير لتخصصات هندسة معمارية، إدارة الموارد البشرية، القانون، الأمن السيبراني، نظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، هندسة برمجيات.

التخصصات المستهدفة

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المستهدفة العامة والدقيقة للأطباء وأطباء الأسنان تشمل التخدير، تخدير وجراحة القلب المفتوح، جراحة القلب، أمراض الكلى لدى الكبار، طب الجهاز التنفسي، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأورام لدى الكبار، جراحة الأطفال، علم الأورام الإشعاعي، جراحة الأوعية الدموية، طب المناعة والحساسية، علم الأمراض الإكلينيكي، طب الأسرة، الجلدية، الطب الشرعي، عناية مركزة أطفال.

وحددت الوزارة الشروط العامة بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون أحد منسوبيها على الخدمة المدنية، أو التشغيل الذاتية، أو مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات وفقاً للسلم الوظيفي.

كما تضمنت أبرز الشروط ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق، أو مكفوف اليد، أو طرفاً في قضية قائمة، وألا يكون قد سبق أن أنهيت بعثته، أو إيفاده نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي، أو لإخلاله بواجباته كمبتعث أو موفد للدراسة.

وبينت الوزارة أن أفضلية الترشيح ستكون للمتقدمين الذين تبدأ دراستهم خلال العام 2013، مع إخضاع جميع الطلبات للمفاضلة بين المتقدمين.

وأكدت أن الابتعاث لغير الأطباء من أبرز شروطه أن يكون المتقدم قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة الحكومية عند تقديم طلب الابتعاث، وألا يتجاوز عمره 40 سنة للمرشحين للتجسير، و45 سنة للمرشحين للماجستير، بينما الأطباء وأطباء الأسنان يشترط ألا يقل آخر تقييم للأداء الوظيفي عن جيد جداً.