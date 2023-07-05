صيف السعودية.. 15 ألف غرفة و1.8 مليون مقعد إضافي للزوار

أكدت الهيئة السعودية للسياحة مواصلة جهودها من خلال الحملة الموسمية لصيف السعودية، تحت شعار "لا تروح بعيد.. روح السعودية"، وذلك من خلال توفير أكثر من 1.8 مليون مقعد إضافي للرحلات الجوية التي تنطلق يومياً للوجهات الصيفية في المملكة وزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية بأكثر من 15 ألف غرفة فندقية جديدة وتقديم أكثر من 100 عرض ومنتج تم تصميمها خصيصاً لصيف هذا العام لتلبية تطلعات مختلف شرائح الزوار من الداخل والخارج.

وتأتي هذه الحملة الترويجية الصيفية في وقت تشهد فيه السعودية حراكاً سياحياً كبيراً، مع انتظار افتتاح المرحلة الأولى من المنتجعات السياحية في مشروع البحر الأحمر هذا العام بجانب تسارع إنجاز الأعمال في جزيرة سندالة بمدينة نيوم، واستقبال الدرعية التاريخية مليون زائر منذ افتتاحها في شهر نوفمبر الماضي.

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وتهدف الحملة لتقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة لإبراز تنوع الوجهات الصيفية وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة نوعية لجذب الزوار من الداخل والخارج.

وعقدت الهيئة السعودية للسياحة لقاء موسع قبيل إطلاق برنامج الصيف مع كافة شركاء منظومة السياحة السعودية، من القطاعين الحكومي والخاص من أجل توحيد الرؤى والجهود، وتمكين القطاع الخاص ووضع اللمسات الأخيرة على جاهزية الوجهات والمنتجات والتجارب والعروض والباقات المقدمة.

وقال أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة في تصريح سابق: أصبحت السعودية الوجهة السياحية الأسرع نمواً في العالم وقد أثبتت قدرتها على أن تكون مقصدا للسياح من الداخل والخارج على مدار العام، في سياق جهود منظومة السياحة السعودية لإبراز الميزة التنافسية للصيف في السعودية، نظراً لما تملكه المملكة من وجهات جبلية بأجواء باردة وشواطئ ممتدة بأنشطة متنوعة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.

ويشهد هذا الصيف أكبر مشاركة من القطاع الخاص.

وكشفت بيانات هيئة السياحة السعودية؛ عن أن إجمالي عدد الزيارات في المملكة وصل إلى 62 مليون زيارة في 2022، توزعت على 29.5 مليون زيارة من الخارج، و32.5 مليون زيارة من الداخل.