السعودية.. "اعتدال" ينسف 7 ملايين محتوى إرهابي في 3 أشهر

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، عن تمكنه من إزالة أكثر من 7 ملايين "محتوى متطرف"، وإغلاق قرابة 1554 "قناة متطرفة"؛ خلال الربع الثاني من عام 2023 ، بتعاون مع منصة "تليغرام".

وأكد "اعتدال"، أن الفرق التابعة له، تمكنت من رصد النشاط الرقمي الدعائي المنشور باللغة العربية على منصة "تليغرام"؛ العائد لثلاثة تنظيمات إرهابية "القاعدة – هيئة تحرير الشام – وداعش".

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وبحسب بيان صدر عن المركز، فإن "تنظيم القاعدة الإرهابي"، تصدر المحتويات المتطرفة التي تم حذفها، بما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف مليون محتوى متطرف، تم بثها على 535 قناة متطرفة، وجاء بعده تنظيم "هيئة تحرير الشام الإرهابي"، بأكثر من مليون و900 ألف محتوى متطرف، تم بثها على 403 قنوات، فيما تذيل تنظيم "داعش المتطرف" تلك التنظيمات، وذلك من خلال بثه لأكثر من مليون و700 ألف محتوى، تم نشرها على 616 قناة متطرفة.

وطبقاً لبيان اعتدال – الخاص بمكافحة التطرف - فقد تم رصد نشاط عالٍ في بث المحتويات الإرهابية، وذلك يوم 18 إبريل؛ الذي صادف 27 رمضان؛ إذ بلغ ما تم بثه ذلك اليوم "615.506 محتويات متطرفة"، وإنشاء 81 قناة متطرفة، فيما لاحظ فريق الرصد كثافة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بث محتوياته المتطرفة، وللمرة الأولى منذ فبراير 2022 حتى الآن، وذلك عبر بث "3.511.979 مليون" محتوى متطرف ونشرها عبر 535 قناة على منصة تليغرام.