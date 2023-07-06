اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الطفل بعد العثور عليه

ضلا طريقهما إلى البيت.. العثور على طفلين بين جبال الطائف

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو مؤثر يوثق لحظة العثور على طفلين كانا تائهين في الجبال شرق مدينة الطائف غرب المملكة.

في التفاصيل عثر سعوديون على الطفلين، أحدهما يبلغ 4 سنوات والثاني 3، بعد أن ضلا طريقهما إلى البيت أثناء اللعب، وابتعدا مسافة 7 كيلومترات.

مادة اعلانية

وأظهر المقطع المتداول أهل الطفلين يحملونهما ويقبلونهما، فرحا بعودتهما سالمين.

إلى ذلك حذر رواد وسائل التواصل من الانشغال عن الأطفال، وتركهم عرضة لخطر الضياع، خاصة خلال الإجازات، وعند الخروج إلى الأماكن المفتوحة مثل الأودية والجبال، التي قد تشكل خطراً على حياتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة للعربية مع السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن مقابلة خاصة للعربية مع السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط