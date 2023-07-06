ضلا طريقهما إلى البيت.. العثور على طفلين بين جبال الطائف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو مؤثر يوثق لحظة العثور على طفلين كانا تائهين في الجبال شرق مدينة الطائف غرب المملكة.

في التفاصيل عثر سعوديون على الطفلين، أحدهما يبلغ 4 سنوات والثاني 3، بعد أن ضلا طريقهما إلى البيت أثناء اللعب، وابتعدا مسافة 7 كيلومترات.

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وأظهر المقطع المتداول أهل الطفلين يحملونهما ويقبلونهما، فرحا بعودتهما سالمين.

إلى ذلك حذر رواد وسائل التواصل من الانشغال عن الأطفال، وتركهم عرضة لخطر الضياع، خاصة خلال الإجازات، وعند الخروج إلى الأماكن المفتوحة مثل الأودية والجبال، التي قد تشكل خطراً على حياتهم.