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بدء عملية الفصل
خاص

الرياض.. بدء علمية فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام

اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء

العربية.نت - هاني الصفيان
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وثقت "العربية" اللحظات الأخيرة قبل دخول التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" إلى غرفة العمليات التي بدأت عملية فصلهما، صباح اليوم الخميس، بحضور الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، الذي طمأن الوالدين بنجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري.

من المتوقع أن تستغرق العملية 9 ساعات ونصف، وتجرى على خمس مراحل ويشارك فيها 26 عضوًا من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

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الفريق الطبي قام بإجراء فحوصات طبية دقيقة أظهرت اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء، كما بينت الفحوصات أن التوأم "إحسان" يعد متطفلا على أخيه "بسام"، نظرا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي (الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية)، كما يعاني "إحسان" من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي لديه، مما يجعل فرصة بقائه على قيد الحياة ضئيلة للغاية.

وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة للتوائم الملتصقة، حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.

التوأم السيامي قبيل العملية
التوأم السيامي قبيل العملية
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