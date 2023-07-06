أنقذ سيارة مشتعلة.. شجاعة عامل تثير إعجاب السعوديين

أثارت شجاعة عامل إعجاب السعوديين، بعد قيامة بإنقاذ سيارة مواطن من الاحتراق، والتي وثقها فيديو رائج على منصات التواصل لحظة مساعدة عامل بنغالي، لمركبة اشتعلت النيران بمقدمتها.

وأظهر الفيديو المواطن وهو يوقف سيارته، والنيران تتصاعد من مقدمة السيارة، فنزل مسرعاً منها وفتح غطاء مقدمة السيارة، فتصاعدت النيران أمامه، وعلى الفور نزل جميع من داخل السيارة خوفاً من اشتعال النيران بكامل السيارة.

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كما أظهر الفيديو عاملا وافدا داخل أحد المحال، فرأى في كاميرا المحل النيران تشتعل في إحدى السيارات، فأخذ طفاية الحريق من المحل، وذهب مسرعاً باتجاه السيارة، وقام بإطفاء النيران وتبريد كامل للسيارة.

وعلق العامل البنغالي على ردة فعله السريعة في تصريحات إعلامية، قائلا: "رأيت في الكاميرا نارا تخرج من السيارة، فجلبت أنبوبة الإطفاء من داخل المحل، وذهبت مسرعاً، وساعدته في إطفاء النيران التي تخرج من موتور السيارة، حيث كان برفقته عوائل وقدمنا لهم المساعدة".