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محمد عبده: الأحساء بلد عريق في الفنون والتراث

العربية.نت - كوثر الرمضان
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وسط حضور كبير وتفاعل واسع من الجمهور بتنظيم الهيئة العامة للترفيه، وتنفيذ روتانا، أحيا فنان العرب محمد عبده، الخميس، حفلة كبيرة في رحاب جامعة الملك فيصل بالأحساء.

وفور صعوده على مسرح القاعة الكبرى وسط الجامعة، ضج المكان بالتصفيق والترحيب. وافتتح الحفلة بأغنية حديثنا، فيما ردد الجمهور وسط تفاعل كبير: "يا ينابيع الحسا جددي فينا الحياة".

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كما أدى عدداً من أغانيه الشهيرة، منها "الأماكن، كيف نحبي حبنا، رددي سلامي، أحلى التفاصيل، ليلة خميس، يا بنت النور" وغيرها الكثير.

تصوير أحمد الملحم
من 4
  • تصوير أحمد الملحم
  • تصوير أحمد الملحم
  • الفنان ماجد المدني
  • تصوير أحمد الملحم
(4 صور)
تصوير أحمد الملحم
تصوير أحمد الملحم
تصوير أحمد الملحم
تصوير أحمد الملحم
الفنان ماجد المدني
الفنان ماجد المدني
تصوير أحمد الملحم
تصوير أحمد الملحم

وفي السياق قال فنان العرب إن "الأحساء بلد عريق في الفنون والتراث، ويسعدني أن أحيي حفلة غنائية للمرة الثانية فيها ضمن جولة المملكة التي تنمي الروح الوطنية لدى الشباب".

إلى ذلك، شارك الفنان الصاعد ماجد المدني في الحفلة بعدد من الأغاني، منها "شاب الشعر يا عبيد".

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