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من المخطوطات النادرة

7 مخطوطات نادرة داخل مكتبة الحرم المكي

العربية.نت - نادية الفواز
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عرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 7 مخطوطات نادرة داخل معرض مكتبة الحرم المكي الشريف النسائي، أبرزها المصحف العثماني الذي كُتب في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان.

وحرصت الرئاسة، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية، على عرض لوحة فريدة تضم آيات القرآن الكريم للخطاط محمد إبراهيم، والنسخة الوحيدة في العالم لمسند الموطأ، ومجموعة من الصحف القديمة تعود إلى ما قبل 60 عاماً، و"ذروة الوفا بأخبار دار المصطفى"، و"بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى".

نواد المخطوطات في معرض الحرم المكي
نواد المخطوطات في معرض الحرم المكي
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ولفتت مديرة الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية، أميمة السديس، إلى أن تدشين المعرض جاء لتأسيس منبر تاريخي ثقافي يخدم رواد المجتمع ليوسع آفاقهم ومداركهم المعرفية تاريخياً وثقافياً، ونوهت إلى أن معرض مكتبة الحرم المكي النسائي يعد نافذة ثقافية لعرض أبرز المقتنيات وإثراء التجربة الثقافية لرواد وزوار المكتبة من ضيفات الرحمن والباحثات وطالبات العلم وإبراز الجوانب الثقافية، حيث يحتوي على (12) مكتبة خاصة.

وأضافت أن المعرض يحتوي على جدارية توثق المراحل التطويرية التي مرت بها المكتبة، وعرض لبعض المخطوطات الثمينة، ونسخ المصحف الشريف، والصحف القديمة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرم المكي ومكة المكرمة، وصور المخطوطات.

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