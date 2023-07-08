السفير السعودي في إسبانيا: لا ترتدوا المقتنيات الثمينة

بعد تعرض المواطن السعودي فيصل عباس لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة، بعد خروجه مرتدياً ساعة ثمينة، علق سفير المملكة في إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، على الحادثة.

وأكد القين أن السفارة السعودية في مدريد والقنصلية العامة في ملقا، وأعضاءهما يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في إسبانيا، داعياً إياهم إلى التواصل مع السفارة عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم عند وصولهم.

سفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية العامة في ملقا واعضاءها يتشرفون بخدمة المواطنين و الزائرين في مملكة اسبانيا و ندعوهم على التواصل معها عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم ، كما تود ان تلفت انتباهكم أتخاذ الحيطة والحذر و اليقظة في التعامل مع الغرباء بحذر ، وعدم لبس مقتنيات… https://t.co/F1LI1gH372 — عزام بن عبدالكريم القين (@AzzamAlgain) July 7, 2023

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كما شدد عبر حسابه في تويتر على ضرورة اتخاذ المواطنين والزائرين في إسبانيا، الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء، وعدم ارتداء مقتنيات ثمينة تلفت الانتباه، متمنياً لهم قضاء إجازة سعيدة في ربوع إسبانيا.

يأتي ذلك بعد أن غرد فيصل عباس على حسابه الرسمي في توتير، قائلاً: "نصيحة مُحب لكل مسافر هذا الصيف: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة، تعرضت للأسف اليوم لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة، والسبب هو أني خرجت مرتدياً ساعتي المفضلة، ومتجاهلاً كل ما قرأته وسمعته ومعتقداً أن الأمر مبالغ فيه".

وأضاف: "الحمد لله، كل ما في الأمر رضة بسيطة في المعصم، وكل ما أخذوه هو الساعة".