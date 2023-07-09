أكثر من 2600 عملية قسطرة وقلب مفتوح خلال موسم الحج

قامت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بإجراء أكثر من 2600 عملية قسطرة قلبية وجراحة قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام ولغير الحجاج خلال موسم الحج لـ 768 مستفيداً.

وجاءت إحصائية مركز القلب مبينة بأن المدينة الطبية منذ بداية موسم الحج غرة شهر ذي القعدة وحتى الـ 19 من ذي الحجة بأكثر من 2600 عملية قلب للحجاج، حيث شملت عمليات قسطرة قلبية 2460 اجراء كان نصيب الحجاج منها 889، بينما تم إجراء 1571 لغير الحجاج، وعمليات جراحة القلب مفتوح بلغ مجموعها 136 إجراء، 52 منها للحجاج و84 عملية لغير الحجاج، وتُجَرى العمليات بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، ودون توقُّف.

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ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، إضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب التي تشمل زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

يأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 500 سرير، وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.