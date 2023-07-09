تفاصيل سقوط مركبة من أعلى جسر في جازان
فيديو متداول أظهر سيارة أسفل الجسر والدخان يخرج منها، في حين كان هناك بعض الأشخاص يتابعون الموقف من أعلى الجسر
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كشفت الإدارة العامة للمرور، مساء السبت، تفاصيل حادث سقوط مركبة من أعلى جسر التوحيد بجازان.
وذكرت في تغريدة عبر "تويتر": إن مرور منطقة جازان باشر حادث مركبة انحرفت عن مسارها ما أدى إلى سقوطها من جسر التوحيد، ونتج عن الحادث إصابة قائدها، وتم استكمال الإجراءات اللازمة".
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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لحادث مروع لسقوط سيارة من أعلى جسر التوحيد في جازان.
وأظهر الفيديو سيارة أسفل الجسر والدخان يخرج منها، في حين كان هناك بعض الأشخاص يتابعون الموقف من أعلى الجسر، والذين أكدوا نجاة سائقها من الموت المحقق.
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