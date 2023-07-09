حادث صادم.. وفاة شقيقين غرقاً في حفرة مائية شمال السعودية

شهدت مدينة القريات -شمال السعودية- حادثا مأساويا لغرق شقيقين في حفرة ممتلئة بالماء بسبب السيول، وذلك أثناء لعبهما بجوار سكة قطار القريات، وذلك بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وقال أحد المنقذين إنه تم انتشال جثتي الطفلين أحدهما بعمر 11 عاما، والثاني بعمر 15 عاماً، موضحا أنه كان مع أصدقائه في رحلة وسمع الأب وهو يستغيث وينادي ويقول "تكفون عيالي الاثنين غرقوا".

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وتابع سرد القصة: "الأب حدد لهم موقع الغرق وقام أحد أصدقائه بإبلاغ الجهات المعنية، فيما نزل الباقي إلى المياه وقاموا بالسباحة للبحث عن الطفلين، وبعد 25 دقيقة تم إخراج طفل وبعد فترة تم إخراج الطفل الثاني".

وفي السياق نفسه، قال المواطن طلال عبد الله: "حاولنا نبحث كثيراً لإنقاذهما، ولكن القدر فوق كل شيء، فالمياه كانت عميقة، وكان هناك صعوبة بالسباحة والغوص لأن المياه ليست صافية".

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية، وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

وحذرت المديرية العامة من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.