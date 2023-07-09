شاهد لوحات فنية تخطف الأبصار لجبل تهوى جنوب السعودية

لوحات فنية متتالية رصدتها عدسة المصور الضوئي، عبدالله بن جاري، لجبل تهوى الذي يقع في الجنوب الشرقي وتحديداً "مركز خاط" التابع لمحافظة المجاردة في منطقة عسير جنوب السعودية، لينقل صورا بديعة تخطف الأنظار.

وفي حديث المصور بن جاري لـ"العربية.نت" قال: "أعجب باللوحات الفنية التي استطعت توثيقها من خلال عدستي، لأنقل للعالم هذا الجمال الرباني لجبل تهوى، والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1,600 متر (5,249 قدم) فوق سطح البحر، وتقع في الجهة الشرقية منه قرية (رهوة آل صميد) والتي تُعد من أجمل المناطق السياحية، كما يوجد أسفل الجبل وادي (السليل) الذي يشتهر بكثافة أشجاره ووفرة مياهه، ومن الجهة المقابلة له قرية آل شغيب التي تشتهر بكثافة أشجارها وطبيعتها الخلابة".







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وأضاف: "تشكلت الصور ما بين السحاب والغيوم وغروب الشمس وتناغم السحاب، وكذلك الشلالات التي تدفقت بقوة من وسط الجبال، في معزوفة بديعة لجمال الطبيعة، وخصوصاً بعد هطول الأمطار على المنطقة الجنوبية خلال الفترة الماضية، والتي أضفت على الموقع جمالاً، ليصبح مزاراً للسياح لرؤية الطبيعة الساحرة والارتفاع الشاهق للجبل، وما يضمه الموقع من طيور ونباتات وأشجار ومساقط للمياه والصخور السوداء الملساء، والتي شكلت نماذج هندسية جمالية يزيد جمالها عند الشروق والغروب.