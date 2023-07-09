"راضين بحكم الله وقدره".. تفاصيل غرق طفلين شمال السعودية يرويها الأب

لم تمهله الظروف والأقدار ليتم صلاة العصر التي بدأها حتى سمع صوت استغاثة وركض في اتجاه الصوت لإنقاذ أبنائه من الغرق.. هذه التفاصيل التي سردها والد الطفلين هاني ووسيم الذين توفيا غرقاً في محافظة القريات -شمال السعودية- خلال رحلة ترفيهية مع الأسرة بجوار سكة القطار.

وفي حديث "العربية.نت" مع بركة سلامة الهملان الشراري، والد الطفلين، وقلبه يعتصره الألم: "كنا في نزهة مع أفراد الأسرة، وكنت أرقب أطفالي وهم يلعبون في حفرة صغيرة للمياه، وذهبتُ لأداء صلاة العصر، وما هي إلا لحظات حيث زلت أقدام أطفالي هاني 15 عاما ووسيم 11 عاما في حفرة عميقة على مقربة من الحفرة الأولى، وما هي إلا لحظات حتى غرق الأطفال".

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وفي التفاصيل التي سردها بركة: "لم يكن هناك عمق كبير في الحفرة، وقت كنت أراقب أبنائي، وهم يلعبون في الحفرة، وما إن شرعت في الصلاة حتى حصلت الفاجعة التي منعتني من تكملة الصلاة، وحاولت التقدم نحو أطفالي، وكدت أواجه نفس المصير، وخلال هذه اللحظات العصيبة تقدم عدد من الشباب لإنقاذ الأطفال، وبعد نصف ساعة تم انتشال أحدهم، وبعده تم انتشال الآخر والحمد لله على كل حال".

وتابع الأب بكلمات الحزن: "الحمد لله راضين بحكم الله وقدره، ونطلب الله أن يربط على قلوبنا ويعطينا العزم والصبر، وأطلب من المجتمع أن يدعوا لنا بالصبر والسلوان، وهذا أمر الله".

يذكر أن مدينة القريات - شمال السعودية - شهدت حادثا مأساويا لغرق شقيقين في حفرة ممتلئة بالماء بسبب السيول، وذلك أثناء لعبهما بجوار سكة قطار القريات، وذلك بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.