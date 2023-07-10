شقيق ضحية "حادث حائل": عفونا عن المتسبب لوجه الله

أعلن شقيق الشاب "سند جلال" العفو لوجه الله، عن الشخص الذي صدم شقيقه وتسبب بوفاته في الحادث الذي وقع على جسر عقد بمنطقة حائل، مؤكدا أن العائلة تحتسب الأجر عند الله.

وقال: "سامحنا من صدم أخي لوجه الله، وقلنا لأسرته عفونا عن ولدكم، وجاؤوا إلينا وتقبلنا منهم العزاء، الله يرحم أخي ويغفر له، فقد وهب نفسه لأمه ولم يتزوج، وكان خدوما لغيره، حتى الأجانب كانوا يذكرونه بالخير دائماً".

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يذكر أن قصة الشاب السعودي الذي توفي بسبب حادث مروري مروع في منطقة حائل، أثار غضب السعوديين الذين انتقدوا استهتار بعض الشباب بأرواح الناس والسرعة الجنونية في القيادة والمراوغة في الشوارع، والتي تعرض حياة الأبرياء للخطر.

وتصدر وسم #سند_جلال_الإيداء محركات البحث، بعد وفاته في حادث مروع وسط دعوات السعوديين له بالرحمة والمغفرة.

القبض على المتسبب

وكان مرور منطقة حائل أعلن القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدامه بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

يذكر أن الحادث وثّقته كاميرا "داش كام" مثبتة في مقدمة إحدى السيارات، وقد وقع بين سيارتين في السعودية، ووقع الحادث بين سيارة بيضاء مسرعة ومركبة أخرى فوق أحد الجسور في قرية عقدة في منطقة حائل (شمال السعودية).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يوثق الحادث، ويظهر الفيديو المتداول السيارة البيضاء وهي تسير بسرعة جنونية فتصطدم من الخلف بسيارة أخرى، ما أدى لاشتعال النيران فيها ومقتل قائدها.

وأظهر المقطع لحظة اشتعال السيارة وصعود الدخان الكثيف من السيارة، وسط تجمع عدد كبير من السيارات لمحاولة مساعدة وإنقاذ قائدها، إلا أنه تبين لاحقاً أنه توفي داخل المركبة.