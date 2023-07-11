أول سفينة تعمل بالغاز المسال تصل شرق السعودية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أول سفينة حاويات تعمل بشكل كامل بالغاز الطبيعي المسال LNG الصديق للبيئة، وتحمل السفينة اسم CMA CGM SYMI، وهي أول سفينة من هذا النوع تصل إلى موانئ المنطقة الشرقية للسعودية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 15 ألف حاوية نمطية، فيما يبلغ طول السفينة 366 متراً، وعرضها 51 متراً، وعمقها يبلغ 16 متراً.

"جاهزية عالية"

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ أن السفينة دخلت الخدمة عام 2022، وتتبع الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، مؤكدة أن وصول هذه السفينة تأكيد لما تحظى به الموانئ السعودية من جاهزية عالية لاستقبال هذا النوع من السفن.

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كما يعزز من موقع المملكة كمركز لوجستي رائد، ومحور ربط للقارات الثلاث، ويزيد من القدرات التنافسية التي يمتلكها ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ومشغل محطتي الحاويات الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP" من معدات لوجستية عالية التقنية، التي تُعزز قدراته التشغيلية لمناولة مختلف أنواع البضائع والحاويات.

"مبادرة السعودية الخضراء"

تأتي هذه الخطوة كتشجيع لاستقبال هذا النوع من السفن تماشيا مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء والتي تسعى لتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي استقبل عام 2021 السفينة جاك سعادة التابعة للخط الملاحي الفرنسي CMA CGM والتي تعد أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل على الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام LNG، وذلك في زيارتها الأولى للسعودية بسعة 23 ألف حاوية ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 متراً التي تم اكتمال بنائها ودخولها الخدمة في سبتمبر 2020.