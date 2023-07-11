السعودية.. إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قراراً بإنشاء لجنة استشارية شرعية من أهل العلم وأصحاب الاختصاص في المجال الشرعي، بهدف تحقيق المستهدفات التطويرية لأعمال النادي ودراسة المسائل الشرعية المتعلقة بالإبل، والإفادة بشأن ما يحال إلى اللجنة من استشارات شرعية.
كما يرأس اللجنة المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء سعد بن ناصر الشثري، فيما تضم في عضويتها عبدالحكيم بن محمد العجلان، وسلمان بن صالح الدخيل، ويشارك في اجتماعاتها نخبة من المستشارين المختصين في الإبل وشؤونها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في الرياض، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، الذي رحَّب برئيس اللجنة وأعضائها ومستشاريها، مقدماً لهم لمحة تعريفية عن نادي الإبل وأهدافه ومنجزاته منذ إنشائه، ثم استكملت اللجنة اجتماعها بحسب جدول أعمالها المقرر.
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