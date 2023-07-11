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القتل تعزيراً لإرهابي في مكة.. هذه قائمة جرائمه

الرياض - العربية.نت
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، حيث أقدم صالح بن سعيد بن علي الكربي على اعتناق المنهج التكفيري، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية.

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وأضاف بيان للداخلية السعودية أن "الجاني تستر على ما علمه من تنفيذ العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة وعلى المشاركين فيها قبل ارتكابها، وتستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، ومشاركته في الأعمال القتالية في اليمن، وتدربه على الأسلحة".

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وبإحالته إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني صالح بن سعيد الكربي، اليوم الثلاثاء، بمنطقة مكة المكرمة.

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