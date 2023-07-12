القتل حداً لمدان قتل رجلي أمن ومواطناً سعودياً بالرياض

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، حيث أقدم تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي -سعودي الجنسية - على احتجاز سالم بن حماد بن عبد الله القريني- سعودي الجنسية ـ وتهديده بالقتل، وعند قدوم رجلي الأمن مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي، وسعود بن بداي بن شباب الشيباني لإنقاذه قام بقتلهم جميعاً، وذلك بإطلاق النار عليهم بكثافة، والشروع في قتل رجل أمن آخر.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

مادة اعلانية

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه وذلك بقتله.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي، اليوم الأربعاء، في منطقة الرياض.