سقوط شخص في بئر بالمدينة المنورة.. والدفاع المدني يتحرك

باشرت فرق المديرية العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة، حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية عميقة، بحسب ما أورده الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ناشراً صورة تظهر منسوبي المديرية خلال عمليات البحث والإنقاذ.

مدني #المدينة_المنورة ينتشل شخصًا سقط في بئر ارتوازية، نسأل الله له الرحمة. pic.twitter.com/FOnm4RmyE8 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 12, 2023

وقد تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه قيام فرق الدفاع المدني‬⁩ بالمدينة المنورة، انتشال شخص سقط في بئر ارتوازية في دثير شمال الصويدرة بالمدينة المنورة‬⁩.

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والبئر الارتوازية هي التي تم حفرها لاستخراج المياه الجوفية وتكون المياه محصورة بين طبقتين غير منفذتين، وعند عمل ثقب بالأرض فإن المياه تندفع تلقائيا للأعلى.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تتلقى بلاغات الآبار المكشوفة عن طريق غرفة العمليات 911، ويمكن التبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية.