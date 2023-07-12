بمواجهة مثيرة.. موسم الرياض يعود في حلته الجديدة

حددت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، يوم 28 أكتوبر المقبل، موعداً لانطلاق النسخة الرابعة من موسم الرياض، وذلك بعد النجاحات المتتالية للنسخ السابقة، التي لاقت إقبالاً واسعاً من الجمهور، القادم من مختلف مناطق ومدن المملكة، ودول الخليج.

وتوجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الدعم اللامحدود والمتابعة المتواصلة.

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مواجهة مثيرة

ومن المقرر أن يبدأ الموسم، بمواجهة مثيرة بين بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة تايسون فيوري، والبطل السابق للوزن الثقيل في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل فرانسيس انجانو.

وأكد تركي آل الشيخ، أن هذه المواجهة، ستضع معياراً جديداً لموسم الرياض، والذي حافظ على مكانته كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم.

وبدوره قال البطل تايسون فيوري إنه متحمس ليكون تحت الأضواء مرة أخرى، ويتطلع أن يثبت للعالم أنه "ملك الغجر"، وأعظم مقاتل في جيله، معتبراً أن النزال سيكون بطريقة مدمرة ومعركة للتاريخ، فيما شدد البطل فرانسيس أنجانو، أن حلمه دوماً مواجهة الأفضل، وأن هذا النزال يمثل فرصة له لترسيخ مكانته كأشرس رجل على وجه الأرض.