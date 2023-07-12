في ظهور جديد.. عباس إبراهيم يشغل السعوديين ويتصدر "الترند"

بعد غياب طويل، شغلت صورة شاركها الشاعر السعودي فهد المساعد منذ ساعات مع مواطنه الفنان عباس إبراهيم، السعوديين، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليتصدر هاشتاغ #عباس_ابراهيم الترند في المملكة.
وشارك فهد صورته مع صاحب "ناديت" عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، في الظهور الأول للمطرب بعد فترة غياب، وسط تساؤلات كثيرة من محبيه عن سر غيابه.
المحبة لهالفنان والإنتظار والتفاعل ماقد شفت مثله سواء من الجمهور أو الإعلام.. وبالتأكيد عباس ابراهيم يستاهل.— فهد المساعد (@fahadAlmosaad) July 12, 2023
الصورة أمس وعباس متحمس ومشتاق لجمهوره. pic.twitter.com/CkQEFE9zio
كما كتب "المحبة لهالفنان والانتظار والتفاعل ماقد شفت مثله سواء من الجمهور أو الإعلام.. وبالتأكيد عباس إبراهيم يستاهل. الصورة أمس وعباس متحمس ومشتاق لجمهوره".
وحصدت التغريدة تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين عبروا عن لهفتهم لجديد الفنان الشاب، وتمنوا عودته قريبًا إلى الغناء، لأنه صوت سعودي يستحق أن تكون له مكانة على الساحة الفنية السعودية والعربية.
يذكر أن عباس إبراهيم اشتهر بتقديم الأغنيات الرومانسية التي حققت نجاحاً لافتاً، ومنها "ناديت" و"حبيبي" و"إيماءات و"ما فهمت" و"كيف حالك" و"ارجعي إلي سالمة"، وغيرها من الأغنيات الشهيرة، وكان ألبومه الأول بعنوان "اسمعوني" قد تصدر مبيعات أسواق الكاسيت.
لكنه غاب عن الساحة الفنية لأسباب غير معروفة وسط مطالبات مستمرة من جمهوره بالعودة، وهو ما يبدو أنه تحقق أخيراً على يد الشاعر فهد المساعد.
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