في 4 مناطق سعودية.. "‎مسك" تُطلق جولتها الإثرائية

تستكمل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" جولتها الإثرائية "جولة مسك" في مختلف مناطق السعودية، والتي انطلقت العام الماضي؛ بغية إثراء وتمكين الطاقات الشبابية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بإقامة الفعالية في القصيم، والباحة، وعرعر، والأحساء، خلال هذا العام.

وتنطلق فعاليات الجولة في محطتها الأولى هذا العام من منطقة القصيم يوم (الأربعاء) الموافق 19 يوليو الجاري، برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ويُمكن التسجيل لحضورها من خلال موقع "مسك".

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ويحتضن مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، فعاليات الجولة التي يُشارك فيها 41 متحدثاً ومتحدثة، من رؤساء تنفيذيين، ورواد أعمال، وأصحاب تجارب مُلهمة، بالإضافة إلى مستشاري البرامج في "مسك".

وتشهد جولة "مسك" في القصيم، جلسات حوارية في مجالات القادة، والريادة، والمهارات، والمجتمع، والفنون، إلى جانب ورش عمل إثرائية وتمكينية للطاقات الشبابية والإبداعية.

كما تتضمن مساحة للتطوير المهني، ومعرضاً تفاعلياً للتعريف بمسارات مسك، والتي تشمل "مسك القادة"، و"مسك للمجتمع"، و"مسك المهارات"، و"مسك الريادة"، بالإضافة إلى أجنحة الجهات التابعة للمؤسسة، والتي تشمل مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومعهد مسك للفنون، وشركة مانجا للإنتاج، ومدارس الرياض، ومدارس مسك، ومركزاً علمياً لاكتشاف العلوم والابتكار.

وخلال العام الماضي، تضمنت جولة مسك جدة، والدمام، والمدينة المنورة، وتبوك، ووصلت إلى أكثر من 22 ألف مستفيد، كما شهدت مشاركة 120 متحدثاً في 38 جلسة حوارية، وتقديم 56 ورشة عمل، استفاد منها أكثر من 1600 متدرب ومتدربة.

وحققت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، أثراً ملموساً ومنجزات بارزة منذ تأسيسها في 2011؛ إذ أسهمت في تمكين أكثر من 6 ملايين مستفيد، وإقامة أكثر من 600 برنامج، و729 فعالية، و700 جلسة حوارية، و6 آلاف ورشة عمل، وتمكين أكثر من 500 شركة ناشئة.