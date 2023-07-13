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بسام .. التوأم السيامي

استقرار الحالة الصحية للتوأم السيامي السوري بسام بعد أسبوع من فصله

التوأم "إحسان" توفي كما كان متوقعاً يوم أمس نظراً لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها

الرياض - العربية.نت
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أكد الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، أن الحالة الصحية للتوأم السيامي السوري "بسام" مستقرة بعد مرور أسبوع من عملية الفصل، التي أجريت له في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور الربيعة أن جميع المؤشرات الطبية للتوأم "بسام" مطمئنة ولله الحمد، حيث جرى رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه وتمت إفاقته من المخدر وبدأ يتفاعل مع والديه بشكل اعتيادي، وسوف يبدأ بالرضاعة من الفم اليوم، مشيرا إلى الفريق الطبي المعالج يتوقع خروج التوأم "بسام" من وحدة العناية المركزية للأطفال اليوم إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل.

الرياض.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" السعودية الرياض.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"
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وفاة التوأم "إحسان"

وبين أن التوأم "إحسان" انتقل إلى رحمة الله، كما كان متوقعاً يوم أمس، نظراً لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها، بالإضافة إلى عدم تخلق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء، مؤكدا معاليه أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي الطفل.

يذكر أن هذه العملية تُعد رقم 58 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.

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